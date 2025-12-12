Presentará IEM propuestas de reformas electorales en el ámbito local

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) presentará diversas propuestas de reformas electorales al Congreso del Estado, con el objetivo de fortalecer el próximo proceso electoral que arranca en septiembre de 2026, informó el consejero presidente, Ignacio Hurtado Gómez.

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, indicó que si bien ya se iniciaron los trabajos en el ámbito local, hay que esperar lo que se determine a nivel nacional, toda vez que el organismo electoral se encuentra tambaleando ante su posible desaparición o fortalecimiento acorde a las propuestas que hagan y se concreten en el Congreso de la Unión.

"Está supeditado a la reforma federal, pero detectamos algunas situaciones y en su momento podría ser valorado en una reforma local", dijo.

En ese tenor, Hurtado Gómez indicó que hay dos temas que deben priorizarse, principalmente en cuanto a los plazos y requisitos para el registro de candidaturas en los partidos políticos, pero también las acciones afirmativas en cuanto a la acreditación en algunos sectores sociales, principalmente en la comunidad LGBTTTIQ+, además de que las acciones de paridad no se cruce con los de diversidad sexual.

"Se está trabajando y haciendo estudios", aseguró al puntualizar que se espera que antes de las vacaciones decembrina se tenga un documento que se socialice a las Consejerías para un primer análisis, pero también que cada consejero y su equipo de trabajo presente propuestas que puedan fortalecer el ámbito electoral local.

En cuanto al voto electrónico, el consejero presidente refirió que se trata de un tema federal, pero para poderlos implementar en Michoacán se tienen que ver, en primera instancia, como un programa piloto y que se analice el desarrollo tecnológico existente, así como diversos factores económicos, culturales y sociales.

BCT