Presentan nueva propuesta para castigar terapias contra diversidad sexual en Michoacán

La propuesta plantea incluir en el Código Penal del Estado un nuevo capítulo denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”, con el objetivo de sancionar a quien imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento que intente modificar, suprimir o corregir la orientación sexual o identidad de género de una persona.

De acuerdo con la diputada, las penas contempladas incluirían trabajo comunitario y multas económicas. Además, podrían agravarse si las víctimas son menores de edad o si el agresor tiene una relación de poder, como en los casos de figuras docentes, médicas o laborales.

“Esta propuesta busca armonizar la legislación estatal con convenios internacionales en materia de derechos humanos y con las recomendaciones de organismos como la CNDH y el CONAPRED, que han señalado estas prácticas como violatorias de la dignidad humana”, explicó Isauro Hernández.

Cabe recordar que iniciativas similares han sido presentadas en anteriores legislaturas del Congreso local, aunque sin éxito en su aprobación.

“Con esta reforma se fortalece el marco jurídico de Michoacán para garantizar que nadie sea objeto de coerción o violencia por su orientación sexual o identidad de género, consolidando así una legislación más incluyente y respetuosa de la diversidad”, concluyó.

rmr