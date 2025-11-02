Presentan modelo ecológico para ordenar uso del suelo en la Cuenca del Río Duero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Medio Ambiente (Secma) presentó el Modelo de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, un instrumento de planeación territorial fundamental y el primero en su tipo en la historia de los ordenamientos ecológicos regionales realizados en Michoacán.

El titular de la Secma, Alejandro Méndez López, explicó que este modelo servirá para guiar el uso del suelo y las actividades productivas de manera sustentable, ayudando a prevenir conflictos ambientales y sociales por el uso del territorio.

La herramienta busca preservar la biodiversidad y servicios ecosistémicos, como la recarga de acuíferos y la calidad del agua. Además, el ordenamiento permitirá fomentar un desarrollo económico sostenible al dirigir las actividades a las zonas más aptas, y es clave para mitigar los efectos del cambio climático y reducir la vulnerabilidad de la población ante fenómenos naturales.