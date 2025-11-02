Presentan modelo ecológico para ordenar uso del suelo en la Cuenca del Río Duero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Medio Ambiente (Secma) presentó el Modelo de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, un instrumento de planeación territorial fundamental y el primero en su tipo en la historia de los ordenamientos ecológicos regionales realizados en Michoacán.
El titular de la Secma, Alejandro Méndez López, explicó que este modelo servirá para guiar el uso del suelo y las actividades productivas de manera sustentable, ayudando a prevenir conflictos ambientales y sociales por el uso del territorio.
La herramienta busca preservar la biodiversidad y servicios ecosistémicos, como la recarga de acuíferos y la calidad del agua. Además, el ordenamiento permitirá fomentar un desarrollo económico sostenible al dirigir las actividades a las zonas más aptas, y es clave para mitigar los efectos del cambio climático y reducir la vulnerabilidad de la población ante fenómenos naturales.
Puntualizó que la gran ventaja de este modelo es su alta precisión. Esto significa que es mucho más que un mapa general, ya que ofrece la capacidad de identificar exactamente dónde se encuentran los recursos naturales y cómo se está usando cada porción de tierra.
La alta precisión del estudio significa un beneficio directo para los 10 ayuntamientos de la región del Río Duero. Cada uno de ellos podrá adoptar este modelo para formular su propio Programa de Ordenamiento Ecológico local, asegurando que las políticas ambientales se adapten a la realidad específica de sus comunidades.
Este Modelo de Ordenamiento Ecológico Regional se presentó en el marco de la cuarta sesión del Comité de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, celebrada en el municipio de Purépero. Se contó con la participación del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación; Procuraduría de Protección al Ambiente; las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural federal y estatal, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; además de Conagua, presidentes municipales y representantes de los 10 municipios de la región del Río Duero, sectores productivos, académicos y sociales.
rmr