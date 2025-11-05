Michoacán avanza en construcción de la paz; presentan propuesta ante Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como seguimiento al anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el diseño de una nueva estrategia de paz y justicia para Michoacán, este miércoles el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, acudieron al Palacio Nacional para sostener una reunión de trabajo con autoridades federales.

En el encuentro, que formó parte de la agenda del Gabinete de Seguridad Nacional, las autoridades michoacanas presentaron detalles de la estrategia estatal y reiteraron su compromiso de mantener una coordinación plena con las fuerzas armadas y dependencias federales.

El objetivo es consolidar un plan conjunto que permita disuadir la comisión de delitos de alto y bajo impacto en el territorio michoacano, mediante acciones focalizadas, prevención del delito y presencia operativa en zonas prioritarias.