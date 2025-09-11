Presentan convocatoria para concurso de Tik Tok “Come con ciencia”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de que los jóvenes expresen su creatividad en videos con mensajes de conciencia, autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el Cecytem, el SMRTV y el ICTI presentaron la convocatoria del primer concurso audiovisual en TikTok “Come con ciencia”, que otorgará diferentes premios a los mejores materiales.

Al respecto, la subsecretaria de Organización y Desarrollo de la Sader, Marx Aguirre Ochoa, detalló que en este concurso podrán participar jóvenes de 18 a 29 años, de cualquier institución y municipio del estado.