Presentan convocatoria para concurso de Tik Tok “Come con ciencia”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de que los jóvenes expresen su creatividad en videos con mensajes de conciencia, autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el Cecytem, el SMRTV y el ICTI presentaron la convocatoria del primer concurso audiovisual en TikTok “Come con ciencia”, que otorgará diferentes premios a los mejores materiales.
Al respecto, la subsecretaria de Organización y Desarrollo de la Sader, Marx Aguirre Ochoa, detalló que en este concurso podrán participar jóvenes de 18 a 29 años, de cualquier institución y municipio del estado.
Explicó que la idea es que, a través de videos de hasta 3 minutos, los participantes desarrollen temas como producción sostenible, selección de productos orgánicos, hábitos de consumo saludables, manejo de abonos o sistemas innovadores de producción alimentaria, entre otros.
Puntualizó que los videos deberán subirse directamente a TikTok, sin alusiones a empresas privadas ni uso de lenguaje ofensivo, con duración máxima de tres minutos, utilizando el hashtag #MichoacánEsMejor y etiquetando las cuentas oficiales de la Sader, ICTI, SMRTV y Cecytem.
Indicó que los tres primeros lugares recibirán premios que van de mil a ocho mil pesos, y que el jurado estará integrado por representantes de universidades y expertos en la materia.
Finalmente, señaló que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 29 de septiembre.
