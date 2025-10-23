Presentan catálogo de danzas y fiestas de Michoacán para preservar las tradiciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para preservar las tradiciones y rendir homenaje a las expresiones culturales que han desaparecido, la Secretaría de Educación del Estado (SEE) y el Gobierno de Michoacán presentaron este jueves el Catálogo de danzas y fiestas de Michoacán, bajo el sello de la Cuarta República, en un evento realizado en la Ciudad de México.

La presentación tuvo lugar en la Biblioteca Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, donde se dio a conocer esta obra que reúne una amplia investigación sobre las danzas tradicionales del estado. El objetivo, señalaron, es distribuir el catálogo en las comunidades, pero también vincularlo con instituciones educativas, especialmente con aquellas enfocadas en educación artística y danza.