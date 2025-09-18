Presenta Torres Piña reforma a la Ley Orgánica de la FGE; va por la transparencia en la procuración de justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado la iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, considerada como la base de la transformación institucional que permitirá optimizar procesos y fortalecer la transparencia en todas sus áreas.
Durante su exposición, Torres Piña destacó que esta propuesta busca priorizar una atención más cercana a la ciudadanía, con el objetivo de facilitar y acercar los servicios, además de garantizar una procuración de justicia con transparencia que responda a las necesidades actuales de las y los michoacanos.
“Requerimos de una fiscalía que transparente sus procesos ante el usuario y responda a las demandas ciudadanas en materia de combate y persecución del delito”, expresó.
El fiscal subrayó que la reforma también contempla una revisión integral de las diversas áreas de la Fiscalía estatal, así como la compactación de la estructura orgánica en algunas de ellas, con la finalidad de evitar duplicidad de funciones y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos.
“Debemos aprovechar al máximo todos los recursos humanos y materiales; con esta Reforma vamos a adecuar las áreas para optimizar los procesos en materia de procuración de justicia”, manifestó.
Finalmente, Torres Piña aseguró que este proceso de modernización institucional es indispensable para dotar a la Fiscalía de mecanismos más ágiles y transparentes que fortalezcan la confianza ciudadana y consoliden un servicio de procuración de justicia eficaz.
Tras su presentación, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado iniciará el procedimiento de revisión de la propuesta, la cual será analizada en comisiones para posteriormente ser presentada y dictaminada en el pleno legislativo.
rmr