Presenta Silvano queja en CNDH; "es para protección de mis derechos", dice

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario detalló que en la denuncia que presentará también señala que no ha sido recibido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para abordar diversos temas relacionados con Michoacán, por lo que se viola el derecho a la audiencia.

“Hay gobernadores que los recibe hasta dos veces por semana, a mí no me ha querido recibir; eso se llama discriminación, es una violación a un derecho fundamental, que es el derecho de audiencia, como ciudadano, como representante de una entidad federativa, el presidente está obligado a recibir a un presidente municipal, a un gobernador, pero también está obligado recibir a un ciudadano, no lo ha querido hacer, al contrario tengo muchas amenazas de gente cercana a él, gente cercana a su partido Morena, tengo denuncias anta la Fiscalía General de la República por traición a la patria y las versiones de los voceros de Morena y el presidente amenazando de que voy a ir a la cárcel”, expuso.

El titular del Poder Ejecutivo considera que por dichos motivos hay una violación sistemática de sus derechos como ciudadano “y a eso vengo a ver a la presidenta (de la CNDH) María del Rosario Piedra para entregarle en sus manos la denuncia que he elaborado para la protección de mis derechos”.

Al ser cuestionado sobre la supuesta cercanía que hay entre la titular de la CNDH y el presidente de la república, Silvano Aureoles subrayó que María del Rosario Piedra debe actuar con imparcialidad, velar por los derechos humanos y no cuidar a funcionarios públicos.

Insistió que en el proceso electoral del 6 de junio se violaron derechos básicos como el de votar y a ser votado; así como los secuestros y levantones.

Silvano Aureoles adelantó que seguirá con la cruzada por la libertad ciudadana y la seguridad nacional ante las instancias que se requieran, porque todavía hay más señales de que México está en riesgo de convertirse en un narcoestado.

Asimismo, el gobernador manifestó que el trato que tiene el gobierno federal hacia él afecta a Michoacán, porque no se han podido concretar temas como la federalización de la nómina educativa, motivo por el que le ha hecho llegar un mensaje al presidente de la república para que cumpla este compromiso.

“Por ejemplo, no se ha concretado la llamada federalización de la nómina, que él anunció por lo menos ocho veces, que trabajamos meses, dos años, para construir toda la ruta para firmar ese convenio que no se ha cumplido, por parte del presidente. No ha cumplido el presidente su palabra de ayudarles a las maestras y maestros, en consecuencia pone en riesgo la educación de los niños, al darse eso afecta muchos sectores”, sostuvo.

RYE