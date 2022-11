Presenta Seimujer resultados de encuesta sobre abandono paterno

Durante la presentación de la ENERCI 2022, se detalló que la encuesta obtuvo un alcance del 80 por ciento de los municipios en el estado, es decir, 90 de los 113 que lo conforman, arrojando que el 51.10 por ciento del total de las madres encuestadas, ya sea que vivan o con el padre de sus hijas e hijos, llevan la responsabilidad del cuidado y crianza de infancias y adolescencias.

Asimismo, se determinó que 9 de 10 madres autónomas han sufrido el abandono paterno de sus hijas e hijos, de las cuales, el 17.56 por ciento no ha demandado por pensión alimenticias debido a que no tienen interés, el 156.38 por ciento porque no cuentan con recursos económicos suficientes, el 13.20 por ciento por otra razón y el 12.55 por ciento manifestaron tener miedo a las represalias por parte de sus ex parejas.

Otros datos relevantes muestran que el 35.33 por ciento de las mujeres participantes dedican más de 12 horas al cuidado de sus hijas e hijos y que el 16.77 por ciento de las madres económicamente activas dedican 4 horas diarias a trabajos no remunerados, mientras que el 12.03 por ciento invierten 12 horas adicionales a trabajos no remunerados todos los días.

La investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yesica Díaz Barajas, celebró desde al ámbito académico estos y otros aportes de la ENERCI que, dijo, permitirán seguir construyendo conocimiento para la formulación de nuevos indicadores sobre la dimensión de la desigualdad de género en el estado; “es un punto de partida para el análisis de políticas públicas que buscan sociedades más inclusivas y más justas”, comentó.

