Presenta FGE la plataforma digital "Transforma Tu Fiscalía"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ejercicio de transparencia y colaboración ciudadana, el fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, presentó la plataforma digital "Transforma Tu Fiscalía", como parte del proceso para la construcción del Plan de Persecución de Delitos 2025–2034.

Este esfuerzo, expresó CTP, forma parte de un ejercicio de transparencia, apertura y acercamiento con la sociedad, cuyo objetivo es que las y los michoacanos participen activamente en la transformación de la procuración de justicia en el estado. La plataforma está diseñada para recoger las voces, ideas y propuestas de la ciudadanía, con base en el conocimiento de su entorno local, municipal o regional.