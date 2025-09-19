Presenta FGE la plataforma digital "Transforma Tu Fiscalía"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ejercicio de transparencia y colaboración ciudadana, el fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, presentó la plataforma digital "Transforma Tu Fiscalía", como parte del proceso para la construcción del Plan de Persecución de Delitos 2025–2034.
Este esfuerzo, expresó CTP, forma parte de un ejercicio de transparencia, apertura y acercamiento con la sociedad, cuyo objetivo es que las y los michoacanos participen activamente en la transformación de la procuración de justicia en el estado. La plataforma está diseñada para recoger las voces, ideas y propuestas de la ciudadanía, con base en el conocimiento de su entorno local, municipal o regional.
Como punto de partida, explicó que la Fiscalía ha puesto a disposición de toda la sociedad un borrador del Plan de Persecución de Delitos que ya fue aprobado por el Consejo Consultivo de la institución, el cual podrá ser consultado directamente desde la plataforma. A partir de este documento, se invita a todas las personas interesadas a enviar propuestas que permitan enriquecerlo, ya sea a través de la presentación de ejes estratégicos, líneas de acción o acciones específicas.
Así mismo, indicó que este ejercicio de construcción colectiva tiene como base una propuesta institucional que incorpora ejes transversales fundamentales, como la perspectiva de género, la interculturalidad, la transparencia, la evaluación constante y, por supuesto, un claro y firme compromiso en la lucha contra la corrupción.
Para participar, solo hay que ingresar a fiscaliamichoacan.gob.mx y hacer clic en el banner “Transforma Tu Fiscalía – Plan de Persecución de Delitos 2025–2034”, que dirige directamente a la plataforma de consulta y recepción de propuestas. Allí se podrá llenar un formulario o, si se prefiere, subir directamente un documento con las aportaciones. También existe la opción de enviar propuestas al correo electrónico transformatufiscalia@fiscaliamichoacan.gob.mx
El periodo de participación será del 17 de septiembre al 28 de octubre de 2025.
RPO