Presencia de Harfuch, señal contundente del respaldo federal Michoacán: Fabiola Alanís

La diputada se declaró convencida de que es urgente blindar a quienes todos los días trabajan la tierra, sostienen la producción agrícola y generan empleo: "Ningún productor debería temer por su vida o la de su familia al intentar sacar adelante su cosecha, el reto es enorme, pero no imposible si hay colaboración y compromiso".

Fabiola Alanís puntualizó que la seguridad no se construye solo con operativos, sino que también con justicia, con oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes, y con la presencia constante del Estado en todos los rincones del territorio.

Por eso, agregó: "Confíanos en que la visita del secretario Omar García Harfuch será el inicio de una etapa donde las soluciones sean duraderas, donde los acuerdos se cumplan y donde podamos, entre todos, seguir construyendo la paz que Michoacán merece“.

Concluyó con un agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por no dejar solo a Michoacán y demostrar, con hechos, que nos tiene muy presente.

rmr