Presas en Michoacán alcanzan 90 % de su capacidad; sin riesgos por ahora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las 24 presas ubicadas en Michoacán, en las regiones Lerma y Balsas, registran un promedio de almacenamiento del 90.4 por ciento, por lo que hasta el momento no es necesario realizar desfogues controlados, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En conferencia de prensa, el mandatario informó que 10 presas se encuentran a un 100 por ciento de su capacidad, sin riesgos para la población: Malpaís, Melchor Ocampo, Tercer Mundo, Los Olivos, Zicuirán, Chilatán, Agostitlán, Pucuato y Sabaneta, y Francisco J. Múgica.
Sin embargo, Ramírez Bedolla hizo un llamado a la población a tomar precauciones y estar atenta a la información que emitan las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil, ya que la temporada de huracanes continuará durante el mes de octubre.
La coordinadora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), Olivia Cázares Arreola, precisó que la presa de Cointzio registra un nivel del 91.4 por ciento, por lo que no se tiene previsto realizar algún desfogue preventivo en los próximos días; mientras que la Francisco J. Múgica se desfoga de manera natural.
Por su parte, el delegado federal en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Luis Roberto Arias Reyes, aportó que, desde el mes de mayo de este año, que inició el periodo de lluvias, la entidad ha registrado un incremento en las precipitaciones, por lo que el pronóstico para octubre es que esta tendencia continúe.
Dio a conocer que para esta semana en el estado se prevén chubascos, lluvias fuertes y lluvias puntuales muy fuertes.
