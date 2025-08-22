Presas de Michoacán registran 71.7% de almacenamiento: CEAC

Es importante subrayar que Los Olivos, Zicuirán, Sabaneta y Francisco J. Múgica son presas que tienen un desfogue natural, mientras que en el caso de Tepuxtepec es un desfogue mecánico.

Por otro lado, algunas presentan niveles críticos: la presa Gonzalo y Tarecuato se encuentran al 0% de almacenamiento, mientras que A. Guaracha apenas alcanza el 22.4%.

Entre los cuerpos de agua con más importancia destacan:

Cointzio (Morelia), con 99.7%

El Infiernillo, la más grande del estado, con 52.3% de su capacidad

Chilatán, con 76.8%

El Bosque, en la región Oriente, con 58.5%

Por regiones, el informe establece que en la cuenca Lerma el almacenamiento promedio es de 86.2%, mientras que en la cuenca del Balsas es de 57.2%, reflejando la disparidad en la captación de agua en distintas zonas de la entidad.

