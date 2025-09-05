Prepara Sí Financia programa para proveedores del Polo del Desarrollo del Bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la instalación del Polo del Desarrollo del Bajío en Michoacán, con las empresas ancla se elaborará un programa de desarrollo de proveedores de alto nivel y cultura financiera, compartió el director general del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), Gabriel Gutiérrez Aviña.

En conferencia de prensa, el director general explicó que con este programa se buscará que las empresas ancla del Polo de Desarrollo tengan empresas michoacanas que estén preparadas en visión, en cuadros ejecutivos o lo que sea necesario.