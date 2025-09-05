Michoacán

Prepara Sí Financia programa para proveedores del Polo del Desarrollo del Bienestar

El director explicó que ofrecerán financiamiento a las empresas michoacanas que serán proveedoras, ya que ocuparán infraestructura, maquinaria, capital de trabajo e incorporación tecnológica
Prepara Sí Financia programa para proveedores del Polo del Desarrollo del Bienestar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la instalación del Polo del Desarrollo del Bajío en Michoacán, con las empresas ancla se elaborará un programa de desarrollo de proveedores de alto nivel y cultura financiera, compartió el director general del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), Gabriel Gutiérrez Aviña.

En conferencia de prensa, el director general explicó que con este programa se buscará que las empresas ancla del Polo de Desarrollo tengan empresas michoacanas que estén preparadas en visión, en cuadros ejecutivos o lo que sea necesario.

Explicó que Sí Financia ofrecerá financiamiento a las empresas michoacanas que serán proveedoras, ya que ocuparán infraestructura, maquinaria, capital de trabajo e incorporación tecnológica.

Confió en que, además, se pueda contar o confirmar el segundo Polo del Desarrollo en Michoacán por parte del gobierno federal, donde se replicará dicho esquema.

