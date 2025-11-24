¡Prepara el paladar! Cotija alista su tradicional Feria del Queso

Cotija, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 26 al 29 de diciembre se llevará a cabo la edición número 26 de la Feria Regional del Queso en Cotija, evento que busca enaltecer la tradición, el sabor y el orgullo de uno de los productos más emblemáticos del municipio: el queso Cotija.

Esta feria, organizada por el Gobierno Municipal, se desarrollará en el corazón de Cotija Pueblo Mágico, con una agenda que incluye degustaciones del auténtico queso Cotija, gastronomía tradicional, espectáculos musicales y actividades familiares, en un ambiente festivo y cultural.