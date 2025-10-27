¡Prepárate! Este martes habrá lluvias y hasta 40 °C en Michoacán, reporta SMN

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para este martes 28 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales fuertes en el sur de Michoacán, así como temperaturas máximas de hasta 40 grados Celsius en distintas regiones del estado.

El reporte señala que una combinación de canales de baja presión e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México generará lluvias en el occidente, centro y sur del país.

En Michoacán se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas.