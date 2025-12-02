Preocupa aumento de violencia digital contra mujeres en política, reconoce Lizbeth González Medina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Selene Lizbeth González Medina, advirtió que la violencia digital contra mujeres en política va en aumento, y que, a través del anonimato y la impunidad es más fácil su difusión.

“La violencia digital contra las mujeres va en alza. Creo que es de los tipos de violencia que más actualmente podemos observar. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace a través del anonimato. Es muy fácil estar detrás de una computadora y generar actos contra las mujeres que están ejerciendo el cargo”, sentenció.

La consejera lamentó que, pese a la preparación académica y trayectoria de las mujeres en cargos públicos —la mayoría con licenciatura y posgrados—, se les reduzca a “hijas de”, “esposas de” o “primas de”, evidenciando que, la violencia machista en la política se reduce a las mujeres a los lazos familiares con hombres.

“Las mujeres que están aquí al frente -de cargos públicos- no son mujeres improvisadas, de verdad que tienen una gran trayectoria en escenarios partidistas, en la administración pública y en cargos de elección previamente y sin embargo esta violencia machista va en ascenso”, subrayó.