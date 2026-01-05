Michoacán

Preocupa a empresarios el tema de inseguridad para este 2026

COPARMEX teme que siga creciendo el número de denuncias por extorsión
Preocupa a empresarios el tema de inseguridad para este 2026
FB: Coparmex Nacional
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las expectativas de los empresarios en México para este 2026 se mantienen entre claroscuros, pues afirmaron que este año definirá el rumbo de la inversión, el empleo formal y la certidumbre en el país; no obstante, existe una preocupación central: la inseguridad.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que aglutina a diversos empresarios en el país, mencionó que este año inicia con un entorno de inseguridad en crecimiento, aunque en el caso de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha señalado que los homicidios han ido a la baja.

El pasado 2 de diciembre, el gobierno estatal afirmó que durante el mes de noviembre disminuyó en un 76 por ciento el número de víctimas de homicidio doloso en Michoacán, al registrar la cifra más baja de los últimos 10 años, con 60 homicidios dolosos.

No obstante, lo que más preocupa a los empresarios a nivel nacional es la extorsión, misma que —a decir de la COPARMEX— ha alcanzado niveles históricos. Además, señalaron que los ajustes operativos han debilitado la capacidad del Estado para garantizar el Estado de derecho, toda vez que la inseguridad le cuesta al país varios puntos del Producto Interno Bruto (PIB) cada año.

“El Monitor de Seguridad de Data Coparmex confirma que este delito, el único en aumento durante 2025, creció 4.4 por ciento frente al año previo y registró casi seis mil víctimas solo en el primer semestre. Con una cifra negra cercana al 97 por ciento, las estadísticas oficiales reflejan apenas una fracción del problema real”.

En ese sentido, tanto el gobierno de Michoacán como la Fiscalía General del Estado han señalado que se ha reflejado un mayor número de denuncias por extorsión, ya que anteriormente no se realizaba la notificación del delito y este quedaba dentro de la cifra negra; además, tras la reforma al Código Penal, ahora este ilícito se persigue de oficio.

Finalmente, la COPARMEX apuntó que el crecimiento sostenible exige reglas claras, instituciones sólidas, seguridad efectiva y un compromiso firme con la formalidad y la productividad, además de manifestar confianza en un panorama favorable para todos los sectores.

Te puede interesar:
Coparmex Michoacán cierra gestión con llamado a fortalecer el tejido social y la formalidad empresarial
Preocupa a empresarios el tema de inseguridad para este 2026

RPO

Coparmex
inseguridad
Extorsión

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com