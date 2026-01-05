Preocupa a empresarios el tema de inseguridad para este 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las expectativas de los empresarios en México para este 2026 se mantienen entre claroscuros, pues afirmaron que este año definirá el rumbo de la inversión, el empleo formal y la certidumbre en el país; no obstante, existe una preocupación central: la inseguridad.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que aglutina a diversos empresarios en el país, mencionó que este año inicia con un entorno de inseguridad en crecimiento, aunque en el caso de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha señalado que los homicidios han ido a la baja.

El pasado 2 de diciembre, el gobierno estatal afirmó que durante el mes de noviembre disminuyó en un 76 por ciento el número de víctimas de homicidio doloso en Michoacán, al registrar la cifra más baja de los últimos 10 años, con 60 homicidios dolosos.

No obstante, lo que más preocupa a los empresarios a nivel nacional es la extorsión, misma que —a decir de la COPARMEX— ha alcanzado niveles históricos. Además, señalaron que los ajustes operativos han debilitado la capacidad del Estado para garantizar el Estado de derecho, toda vez que la inseguridad le cuesta al país varios puntos del Producto Interno Bruto (PIB) cada año.