Preocupa a colectiva Incendiarias lagunas legales en dictamen para despenalización del aborto en Michoacán

Por un lado, la colectiva celebró que el tema se retome en el Congreso de Michoacán, no obstante, sus integrantes reconocieron que la 76 legislatura no estaría siguiendo la procesos legislativos adecuadamente.

En este sentido advirtieron posibles recursos legales por parte de grupos "provida" en contra de la votación programada para la sesión de mañana.

"Nos preocupan las formas en las que se están haciendo, nos preocupa que no se estén considerando los términos adecuados en el Congreso y que esto a su vez vaya a generar impugnaciones por parte de otros grupos antiderechos como son los denominados grupos provida o la Iglesia católica".

Maricela Montero, integrante de Incendiarias, refirió el hecho de la presentación de iniciativas distintas por parte de diputados y diputadas de Morena, pues significa una intención individualista y no en pro de un derecho colectivo.

"Vemos que hay varias iniciativas de varias personas de la misma bancada de Morena y nos parece que es un trabajo que están haciendo de manera individualista, cuando tenemos que entender que esta es una lucha colectiva".

Sobre lo anterior, afirmó que no hubo un consenso con Incendiarias para abordar el tema y evitar deficiencias en el dictamen.

Asimismo, reconocieron preocupación en que la intención del dictamen esté dirigida mayoritariamente en la despenalización del aborto, más no en garantizar la legalización, es decir, garantizar la atención en todos los centros se salud a todas las mujeres que busquen interrumpir su embarazo.

"No nada más tiene que salir del Código Penal, sino que tienen que meterlo dentro de la Ley de Salud para poder garantizar el acceso a un aborto a todas las mujeres que así lo deseen. Mientras no se legalice no se garantiza este derecho para todas las mujeres".

SHA