Premios “Lo Mejor de Michoacán 2025” cerraron con más de 130 mil votos: Sectur

“En 2024 hubo 88 mil 900 votos, este 2025 hay más de 130 mil votos para las 23 categorías”, comentó el titular de la política turística de la entidad.

Recordó que el evento es realizado por la revista México Desconocido, un referente del turismo nacional. La elección se debe a que Michoacán es uno de los destinos favoritos de sus lectores, nacionales e internacionales.

“La dinámica de estos premios organizados por México Desconocido, es primero lanzar una convocatoria para recibir postulaciones de las mejores experiencias, productos y servicios. Después hay un proceso de selección, y posteriormente se pasa a la votación que ya cerró, y finalmente nos informan a los ganadores en la ceremonia de premiación”, señaló.