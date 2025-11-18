Precios justos para la lenteja michoacana; Federación y Estado comprarán grano a productores: Bedolla

Coeneo, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los gobiernos federal y estatal comprarán, de manera directa y a un precio justo, la lenteja cultivada en el estado para hacer frente a los precios internacionales, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En una asamblea informativa con pequeñas y pequeños productores de los municipios de Coeneo, Huaniqueo y Zacapu, el mandatario explicó que, junto con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se establecerá un precio para comprar el grano, que después se venderá en las 25 mil 400 Tiendas del Bienestar de todo el país.

Refirió que existe una competencia desleal en el país frente a la lenteja canadiense, la cual se comercializa en un precio de 16 pesos por kilogramo, por ello se brinda este apoyo directo para los productores michoacanos.