Precio de garantía a productores de trigo está asegurado: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), aseguraron la entrega de apoyos a precio de garantía por tonelada de trigo a pequeños y medianos productores, correspondiente al ciclo otoño-invierno 2024-2025.

En reunión encabezada por el mandatario con el director general de Valor Agregado y Comercialización de Agricultura federal, Adolfo Zepeda Zepeda, se acordó publicar la próxima semana la convocatoria de registro y establecer mesas permanentes de seguimiento para acompañar a los productores en el proceso.