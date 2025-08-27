Precaución: se registra deslave en la Morelia-Tepalcatepec

Ario de Rosales, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles, derivado de las lluvias de las últimas horas, se registró un deslave sobre la carretera Morelia-Tepalcatepec, tramo Ario de Rosales – Cuatro Caminos, donde rocas quedaron regadas en ambos carriles.
Algunos automovilistas que circulaban sobre dicha vialidad, se encontraron con dicho bloqueo a la altura del kilómetro 144+300, por lo que de inmediato reportaron al número de emergencias.
En el sitio se presentaron elementos de la Guardia Civil, mismos que confirmaron la situación y abanderaron para evitar cualquier accidente, mientras que en el área ya hay personal con maquinaria pesada para retirar las rocas y reestablecer la circulación.
Al respecto el Centro SICT Michoacán informó en sus redes sociales:
AVISO VIAL
Carretera: Morelia-Tepalcatepec
Tramo: Ario de Rosales- Cuatro Caminos km 144+300
DERRUMBE Obstrucción de ambos carriles
Se trabaja para retirar el derrumbe
Mantenga la calma, Atienda las indicaciones viales y maneje con precaución
RYE