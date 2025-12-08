Michoacán

¡Precaución! Reportan accidente con tren en la carretera Pátzcuaro-Quiroga [VIDEO]
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró un accidente ferroviario en el que un tren impactó contra un camión de carga en la zona de Tzurumutaro, sobre la carretera Pátzcuaro-Quiroga.

Hasta el momento, no se han confirmado personas lesionadas ni víctimas fatales.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) acudieron al sitio para coordinar las labores de auxilio y monitorear la zona.

La circulación vial se encuentra parcialmente restringida, por lo que se recomienda a quienes viajan en dirección a Quiroga o Pátzcuaro tomar rutas alternas y extremar precauciones.

