Precaución: niebla espesa afecta tramo Morelia–Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro SICT Michoacán emitió un aviso vial debido a la presencia de neblina densa en el tramo carretero que va de Pátzcuaro a Uruapan, específicamente entre los kilómetros 25+000 y 33+000 de la carretera Morelia–Uruapan.

De acuerdo con la dependencia, la visibilidad se encuentra considerablemente reducida, por lo que se exhorta a los automovilistas a encender las luces, extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y conducir con atención.

Este tramo conecta zonas de alto flujo vehicular, tanto turístico como comercial, por lo que la reducción de visibilidad representa un riesgo elevado de accidentes.