Precaución: niebla espesa afecta tramo Morelia–Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro SICT Michoacán emitió un aviso vial debido a la presencia de neblina densa en el tramo carretero que va de Pátzcuaro a Uruapan, específicamente entre los kilómetros 25+000 y 33+000 de la carretera Morelia–Uruapan.
De acuerdo con la dependencia, la visibilidad se encuentra considerablemente reducida, por lo que se exhorta a los automovilistas a encender las luces, extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y conducir con atención.
Este tramo conecta zonas de alto flujo vehicular, tanto turístico como comercial, por lo que la reducción de visibilidad representa un riesgo elevado de accidentes.
Las autoridades recomiendan evitar maniobras bruscas, mantener distancia con otros vehículos y, de ser posible, posponer traslados hasta que mejoren las condiciones climáticas.
Para cualquier emergencia, se recuerda que el número de atención es el 911.
