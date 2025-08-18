Precaución: hay mantenimiento en carretera Cuatro Caminos-Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de su Centro en Michoacán, emitió un aviso vial debido a trabajos de mantenimiento en la carretera Morelia-Tepalcatepec, específicamente en el tramo que conecta Cuatro Caminos con Apatzingán.
De acuerdo con la dependencia federal, las labores se concentran en ambos sentidos de la vialidad, por lo que se exhorta a los automovilistas a manejar con extrema precaución y atender las indicaciones de señalamiento instaladas en la zona.
En sentido Cuatro Caminos-Apatzingán: acceso en el kilómetro 177+200 y salida en el 178+100.
En sentido Apatzingán-Cuatro Caminos: acceso en el kilómetro 178+100 y salida en el 177+300.
Estas acciones forman parte de las estrategias de conservación de infraestructura carretera en la región de Tierra Caliente, una de las zonas con mayor tránsito comercial y agrícola del estado.
