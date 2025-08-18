¡Precaución! Habilitan paso provisional en carretera Morelia-Tepalcatepec

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de su Centro en Michoacán, emitió un aviso vial para todos los conductores que transiten por la carretera Morelia–Tepalcatepec, específicamente en el tramo Cuatro Caminos–Apatzingán, a la altura del kilómetro 177+587.

En el comunicado oficial, se informó que se ha habilitado el acotamiento del cuerpo A para permitir el tránsito vehicular mediante paso alterno, debido a trabajos de mantenimiento en la vía.

La SICT exhorta a los automovilistas a manejar con extrema precaución y respetar la señalización colocada en el área. Personal técnico se encuentra laborando para garantizar la seguridad y agilizar el flujo vehicular en la zona.