¡Precaución! Derrumbe cierra paso en tramo Uruapan-Nueva Italia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves 11 de septiembre de 2025, se registró un derrumbe sobre la carretera libre Uruapan - Nueva Italia, lo que mantiene bloqueada la circulación mientras se realizan las labores de limpieza y retiro de escombros.

Lo anterior fue confirmado por el Centro SICT Michoacán, mediante el siguiente mensaje publicado en sus redes sociales oficiales:

En el sitio ya se encuentra personal trabajando para retirar las piedras y el lodo que se desprendieron de un paredón, por lo que se espera que en las próximas horas se restablezca el tránsito vehicular.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a utilizar la autopista Siglo XXI, en su tramo Taretan - Cuatro Caminos, mientras concluyen las maniobras de limpieza.

