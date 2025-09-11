¡Precaución! Derrumbe cierra paso en tramo Uruapan-Nueva Italia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves 11 de septiembre de 2025, se registró un derrumbe sobre la carretera libre Uruapan - Nueva Italia, lo que mantiene bloqueada la circulación mientras se realizan las labores de limpieza y retiro de escombros.

Lo anterior fue confirmado por el Centro SICT Michoacán, mediante el siguiente mensaje publicado en sus redes sociales oficiales: