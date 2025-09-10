¡Precaución! Caída de árbol bloquea carretera Uruapan-Pátzcuaro

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La circulación sobre la carretera libre Uruapan–Pátzcuaro se encuentra afectada este martes tras la caída de un árbol que bloqueó parte de la vialidad, a la altura de la comunidad de San Andrés Coru Aristeo.

De acuerdo con información del C5 Michoacán, el incidente provocó que un camión de carga quedara atascado entre los restos del árbol derribado. Como medida preventiva, se estableció paso alterno únicamente para vehículos pequeños, mientras personal de emergencia trabaja en el retiro del tronco y la limpieza de la zona.

“¡Tome precauciones! Personal de emergencias trabajando en la zona”, informó el C5 a través de redes sociales.