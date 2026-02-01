¡Precaución! C5 documenta choques y volcadura en video; piden respetar el reglamento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de sus cámaras de videovigilancia, el C5 Michoacán registró al menos 8 accidentes viales relevantes ocurridos recientemente en el estado, varios de los cuales involucran motocicletas.
En las imágenes —difundidas por la propia institución a través de sus redes sociales— se observa una serie de siniestros, incluyendo alcances, choques por invasión de carril, caídas de motociclistas y la volcadura lateral de una combi tras un impacto.
De acuerdo con el reporte, en al menos cinco de los accidentes documentados estuvieron involucradas motocicletas, lo que refuerza la alerta sobre la vulnerabilidad de este tipo de transporte ante maniobras imprudentes o exceso de velocidad.
El C5 señaló que en todos los casos se activaron de forma inmediata las subdirecciones operativas para coordinar el apoyo de corporaciones de seguridad, paramédicos y cuerpos de emergencia, logrando la atención oportuna de las personas lesionadas y su traslado a centros de salud.
“Respeta los límites de velocidad y las señales de tránsito. En caso de emergencia, comunícate al 911”, reiteró el C5 en su mensaje preventivo.
La autoridad hace un llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, respetar los señalamientos y mantenerse alerta para evitar tragedias.
BCT