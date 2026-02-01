¡Precaución! C5 documenta choques y volcadura en video; piden respetar el reglamento

De acuerdo con el reporte, en al menos cinco de los accidentes documentados estuvieron involucradas motocicletas, lo que refuerza la alerta sobre la vulnerabilidad de este tipo de transporte ante maniobras imprudentes o exceso de velocidad.

El C5 señaló que en todos los casos se activaron de forma inmediata las subdirecciones operativas para coordinar el apoyo de corporaciones de seguridad, paramédicos y cuerpos de emergencia, logrando la atención oportuna de las personas lesionadas y su traslado a centros de salud.

“Respeta los límites de velocidad y las señales de tránsito. En caso de emergencia, comunícate al 911”, reiteró el C5 en su mensaje preventivo.

La autoridad hace un llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, respetar los señalamientos y mantenerse alerta para evitar tragedias.

