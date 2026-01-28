PRD respalda a alcaldesa de Irimbo y acusa al PRI por policías investigados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, a través de su dirigente estatal, Octavio Ocampo Córdova, defendió a la presidenta municipal de Irimbo, Azucena Ruíz Alanís, ante las acusaciones que vinculan a la policía local con la desaparición de los jóvenes Carlos y Javier. El PRD deslindó a la administración actual de la contratación de los elementos supuestamente involucrados, señalando directamente a la administración anterior del PRI.
Octavio Ocampo destacó que la presidenta municipal de Irimbo cuenta con el total respaldo del partido y se ha mostrado siempre apegada a las normas y leyes, además de ser respetuosa de las investigaciones. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo que representa la difusión de información imprecisa que, según el PRD, busca perjudicar la imagen de la alcaldesa.
La desaparición de los jóvenes Carlos y Javier, ocurrida el 21 de marzo de 2025, detonó controversia entre el PRD y el PRI. Según la declaración de Ocampo, los elementos de la Policía Municipal que actualmente están bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron dados de baja por el Ayuntamiento de Irimbo desde el 14 de julio de 2025. Apuntó también que estos elementos no fueron contratados en junio de 2024 por la actual presidenta, sino por la administración anterior, a cargo del priista Fernando Palomino.
"Por supuesto que nosotros pediríamos que se haga una investigación cuál es el origen de esos elementos, quién los contrató, por qué los contrató en ese momento el expresidente municipal", declaró Ocampo.
Azucena Ruíz Alanís asumió el cargo de presidenta municipal de Irimbo tras una elección extraordinaria, tomando protesta a finales de diciembre de 2024. Por lo tanto, al momento de la desaparición de Carlos y Javier, en marzo de 2025, la alcaldesa llevaba aproximadamente tres meses en funciones. El PRD subrayó que la actual administración ha colaborado plenamente con la Fiscalía en la investigación.
Ocampo Córdova también señaló que el territorio de Irimbo es "muy conflictivo por dos células delictivas", que ahí operan, lo que aumenta el riesgo. A decir del dirigente, la vinculación de la presidenta municipal con esta situación pone en peligro su vida; por ello, el PRD hizo responsables al dirigente del PRI de cualquier eventualidad que pudiera sucederle.
"El hecho de que se vincule a la Presidenta con esta situación, por supuesto que pone en riesgo la vida de la presidenta municipal. Y nosotros desde aquí los hacemos responsables, de cualquier cosa que le suceda a la presidenta municipal", advirtió.
El PRD hizo un llamado a no realizar señalamientos ni acusaciones sin elementos sólidos y exigió que se investigue a fondo quién contrató a los policías en 2024 y por qué.
SHA