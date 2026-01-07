PRD Michoacán destinará el 5% de sus prerrogativas a capacitación y defensa de espacios para la comunidad LGBTI+

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la reciente aprobación en el Congreso de Michoacán, que incrementó del 2% al 5% las prerrogativas destinadas a la formación política de la comunidad LGBTTTIQ+, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya ha delineado su estrategia para la inversión de estos recursos. Cristian Gutiérrez, comisionado de la Diversidad Sexual del PRD, señaló que la ruta para 2026 es clara y se centrará primordialmente en la capacitación y el aseguramiento de que los espacios de representación sean ocupados por quienes genuinamente pertenecen a la diversidad.

El aumento presupuestal, que fue aprobado por el Poder Legislativo estatal, representa un avance significativo para la inclusión, aunque Gutiérrez enfatiza que la batalla por conseguir los espacios de participación política, aunque ganada, ya es parte del pasado. El foco ahora debe estar en la calidad de la representación y la efectividad de quienes ocupan dichos lugares, asegurando que el dinero se invierta en fortalecer el liderazgo interno.

La principal preocupación manifestada por el comisionado es asegurar un mecanismo real, en conjunto con colectivos y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para que los espacios ganados sean ocupados por personas de la diversidad sexual y no sean objeto de malas interpretaciones o suplantaciones. Gutiérrez fue enfático al señalar que la defensa de estos espacios es prioritaria.

"Concretamente, necesitaríamos abocarnos al tema pues de que los espacios sí los ocupe gente de la diversidad, que esa sería la primera preocupación", declaró Gutiérrez, apuntando a la necesidad de blindar la representación ganada a través de las acciones afirmativas.