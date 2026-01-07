PRD Michoacán destinará el 5% de sus prerrogativas a capacitación y defensa de espacios para la comunidad LGBTI+

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la reciente aprobación en el Congreso de Michoacán, que incrementó del 2% al 5% las prerrogativas destinadas a la formación política de la comunidad LGBTTTIQ+, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya ha delineado su estrategia para la inversión de estos recursos. Cristian Gutiérrez, comisionado de la Diversidad Sexual del PRD, señaló que la ruta para 2026 es clara y se centrará primordialmente en la capacitación y el aseguramiento de que los espacios de representación sean ocupados por quienes genuinamente pertenecen a la diversidad.
El aumento presupuestal, que fue aprobado por el Poder Legislativo estatal, representa un avance significativo para la inclusión, aunque Gutiérrez enfatiza que la batalla por conseguir los espacios de participación política, aunque ganada, ya es parte del pasado. El foco ahora debe estar en la calidad de la representación y la efectividad de quienes ocupan dichos lugares, asegurando que el dinero se invierta en fortalecer el liderazgo interno.
La principal preocupación manifestada por el comisionado es asegurar un mecanismo real, en conjunto con colectivos y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para que los espacios ganados sean ocupados por personas de la diversidad sexual y no sean objeto de malas interpretaciones o suplantaciones. Gutiérrez fue enfático al señalar que la defensa de estos espacios es prioritaria.
"Concretamente, necesitaríamos abocarnos al tema pues de que los espacios sí los ocupe gente de la diversidad, que esa sería la primera preocupación", declaró Gutiérrez, apuntando a la necesidad de blindar la representación ganada a través de las acciones afirmativas.
El líder de la diversidad en el PRD también abordó la controversia sobre la usurpación de cuotas, aclarando que, en su experiencia, los espacios más usurpados no han sido los de la diversidad, sino los destinados a las mujeres. Argumentó que cuando un hombre se postula bajo la acción afirmativa de diversidad sexual, no lo hace explícitamente como hombre gay o lesbiana, sino que "concretamente está robándose un espacio de las mujeres en la participación política".
La segunda gran inversión de estos recursos será la capacitación rigurosa de los cuadros políticos. El PRD busca evitar que los compañeros y compañeras sean colocados en diversos espacios solo para "cumplir con las cuotas", sin contar con el conocimiento político necesario para el cargo. La intención es acompañar a los liderazgos existentes y fomentar nuevos talentos.
"Yo creo que nos dedicaremos, junto con el partido, a invertir esos recursos en generar un liderazgo bueno, más bien acompañar a los liderazgos ya existentes y a quienes quieren participar en la política, pues ayudarles a crear ese liderazgo en sus comunidades", afirmó Gutiérrez, subrayando que la inversión busca cimentar un liderazgo sólido y consciente de los estatutos y valores del PRD.
La estrategia de capacitación se centralizará bajo la dirección del Instituto de Formación Política del partido, liderado por Francisco Sánchez Alfonso, para asegurar una línea clara y un rumbo definido en la formación de sus cuadros, garantizando que quienes lleguen a los espacios de representación defiendan activamente la agenda de la comunidad diversa en los municipios y el Congreso.
