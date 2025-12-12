Próximo lunes se reanuda caso de Vero Huante contra experiodista Alejandro N.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El caso de la joven Verónica Huante, víctima de abuso y violación durante su infancia, retomará su curso este lunes 15 de diciembre con la celebración de la audiencia intermedia, dentro del proceso penal contra el experiodista Alejandro N. El encuentro se llevará a cabo en la Sala de Oralidad 4 de los juzgados del Cereso David Franco Rodríguez, conocido como "Mil Cumbres", donde las partes debatirán la pertinencia de los medios de prueba.

La asesoría jurídica y representación de la joven víctima deberá presentar argumentos jurídicos sólidos para fortalecer los datos de prueba que se recabaron durante la etapa de investigación complementaria.

Un cambio significativo en el proceso es la designación de un nuevo juez de control. El juzgador Fernando Sánchez, quien estaba asignado previamente al caso, fue recientemente designado como Fiscal Regional de Uruapan. Ante este relevo, tanto la víctima directa como su asesoría jurídica confían en que el nuevo titular que se asigne mostrará la imparcialidad necesaria para conducir el proceso hacia la etapa de juicio oral.

El caso de Verónica Huante ha resonado profundamente en el ámbito social y legislativo de Michoacán. La joven se ha convertido en un estandarte para la lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra menores, impulsando reformas clave como la que busca eliminar la prescripción en estos crímenes. Su valentía al denunciar públicamente las agresiones sufridas desde 2008 ha puesto el foco en la necesidad de proteger a la infancia.

La defensa del experiodista, por su parte, ha intentado frenar el proceso en diversas ocasiones, incluyendo recursos de amparo que ya han sido negados por tribunales superiores, confirmando la solidez de la acusación por la violación y abuso sexual que presuntamente cometió aprovechándose de su posición y cercanía familiar.

La audiencia intermedia de este lunes es el momento procesal clave para depurar el expediente y determinar qué pruebas serán admitidas para el juicio.

