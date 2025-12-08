Próximo año entregarán terminales de pago para Las Solidarias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) entregó 600 kits como parte del programa Las Solidarias, con el objetivo de fortalecer la economía de las mujeres y alejarlas de la violencia en sus entornos, afirmó la titular de la dependencia, Alejandra Anguiano González.

De acuerdo con la funcionaria, desde el año pasado se otorgaron 300 kits a mujeres; sin embargo, para este 2025 serán poco más de 300, lo que sumaría un total de 600. La expectativa es llegar a 900 beneficiarias en 2026, aunque para ese entonces se entregarán terminales de pago para negocios digitales, como bazares.

Este año se invirtieron 3.5 millones de pesos para los kits de costura, belleza, repostería y uñas, pensados para que las mujeres puedan trabajar desde sus hogares. Muchas de ellas están inmersas en el sistema de cuidados y tienen pocas posibilidades de salir a trabajar o realizar alguna actividad productiva.