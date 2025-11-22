Prófugo un escolta del círculo cercano de Manzo: Alfredo Ramírez Bedolla

Angangueo, Michoacán (MiMorelia.com).- Prófugo, uno de los escoltas del círculo cercano de Carlos Manzo Rodríguez, confirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
En entrevista, refirió que la detención iba para los ocho escoltas más cercanos y únicamente fueron 7, 6 hombres y una mujer, por lo que hay un octavo que está prófugo.
En el caso de los 14 elementos de la Guardia a Nacional, refirió que la investigación es hacia todos, pero se determinó primero el círculo más cercano de Manzo Rodríguez y será acorde a como fluyan las investigaciones.
“Lo que se tiene en las investigaciones es lo que ha dicho oel secretario, Omar García Harfuch, y creo que hay que estar atentos a lo que diga la a Federación; las investigaciones siguen abiertas, todo es relevante y hay que estar atentos”, subrayó.
Resaltó que el Gobierno del Estado colabora con el Gobierno Federal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en todos los sentidos, incluyendo a la Fiscalía General del Estado.
BCT