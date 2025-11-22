Prófugo un escolta del círculo cercano de Manzo: Alfredo Ramírez Bedolla

Angangueo, Michoacán (MiMorelia.com).- Prófugo, uno de los escoltas del círculo cercano de Carlos Manzo Rodríguez, confirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista, refirió que la detención iba para los ocho escoltas más cercanos y únicamente fueron 7, 6 hombres y una mujer, por lo que hay un octavo que está prófugo.

En el caso de los 14 elementos de la Guardia a Nacional, refirió que la investigación es hacia todos, pero se determinó primero el círculo más cercano de Manzo Rodríguez y será acorde a como fluyan las investigaciones.