Prófugo elemento que disparó contra mujer en Zitácuaro: Alcalde

Al precisar que la Fiscalía General del Estado (FGE) es quien lleva la investigación correspondiente, aseguró que la corporación tiene prohibido atacar a alguien, por lo que puntualizó que la postura del Ayuntamiento Municipal es no encubrir a nadie y esperar los resultados que arroje la investigación que realiza la instancia de procuración de justicia.

"La postura es muy clara, no se encubre a nadie y que haya puesto a disposición rápido a esta persona, que está prófuga o está escondida, vamos a tratar de llegar a las últimas instancias y se brinde justicia por este hecho tan lamentable", dijo.

Indicó que al interior de la corporación habrá modificaciones importantes ante el hecho registrado que dejó una mujer sin vida y un hombre gravemente herido, toda vez que se tiene que conocer el estatus del elemento que hoy se desconoce su paradero.

"Un elemento que estaba como tránsito con permiso, aparece como Policía Estatal, vamos a revisar muy bien a todos los elementos y haya justicia pronto, y podamos dar con el paradero de este elemento", agregó.

Es de mencionar que la madrugada del domingo, un hombre y una mujer viajaban a bordo de una motocicleta en Zitácuaro, quienes fueron baleados y quedaron gravemente heridos; la fémina murió tras ser internada en el Hospital General Regional y presuntamente está involucrado un elemento de Tránsito Municipal.

Ixtláhuac Orihuela refirió que había un alcoholímetro y que la pareja evadió, lo que ocasionó una persecución con consecuencias fatales.

