Pozole y menudo, para quienes caigan a Barandilla días 15 y 16

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) servirá de cena un plato de pozole y menudo como almuerzo para el día 16, para quienes sean remitidos a Barandilla por cometer alguna infracción durante los festejos patrios.

En la noche del Grito de Independencia las personas que cometan alguna falta administrativa como la alteración del orden público, consumo de bebidas y sustancias ilegales en la vía pública, agresiones físicas, entre otras, serán remitidas a la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa (DJCMA).

Ahí, el día 15 se les dará de cenar pozole, y habrá menudo como almuerzo el 16 de septiembre. Evita ser remitido a Barandilla ya que las multas varían entre las 20 y 60 UMAS; festeja con tu familia de manera responsable.

La DJCMA trabaja las 24 horas del día para atender incidentes relacionados a malas conducta, así como para la protección de víctimas. La SSP pone a disposición la línea telefónica 911 para atención de emergencias, así como su aplicación móvil 911 Michoacán.

