Suspenden audiencia de “El Licenciado”, presunto autor intelectual del homicidio de Manzo

Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La audiencia que estaba programada este viernes, a las 16:00 horas, contra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, se suspendió hasta nuevo aviso, informó personal de los Juzgados del Poder Judicial Michoacán.

Explicaron que están a la espera de que la Fiscalía General del Estado (FGE) haga el traslado de los 7 escoltas, 6 hombres y una mujer, que fueron detenidos al mediodía de este viernes, en Uruapan.

Indicaron que será una sola audiencia, por lo que está podría llevarse en el transcurso de la noche, madrugada o durante la mañana de este sábado.

El Licenciado” es señalado por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, como el autor intelectual. Mientras que los siete escoltas por su probable participación en el delito de homicidio calificado en comisión por omisión.

