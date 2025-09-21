Posible eliminación de tribunales electorales locales, un retrocedo para la democracia: Alma Bahena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Alma Bahena Villalobos, alertó que la posible eliminación de los tribunales electorales locales representaría un retroceso para la democracia en México.

En el contexto de las reformas judiciales impulsadas a nivel nacional, que han generado debate sobre la reestructuración del Poder Judicial, Bahena subrayó la importancia de mantener estas instancias para garantizar una justicia electoral pronta y accesible.

En entrevista, la magistrada destacó el papel crucial de los tribunales locales en la resolución de impugnaciones electorales. Explicó que, en encuentros con las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 80% de los medios de impugnación se resuelven en primera instancia por los tribunales locales, como el TEEM. Solo un 20% de estos casos escalan a las salas regionales, y de estos, más del 94% de las sentencias locales son confirmadas.

“Me parece que el diagnóstico que tiene que quedar muy claro es que, de desaparecerse los tribunales electorales locales, este 80% de medios de impugnación que se quedan aquí estarían llegando en teoría a las salas regionales, a cinco salas regionales, que me parece que entonces asfixiar e impedir la justicia pronta y expedita que, además, de manera especial en la materia electoral urge que esta se realice en tiempos muy breves por las correspondientes tomas de protesta de las personas electas”, expresó Bahena Villalobos.