Posadas en Michoacán serán frías por vaguada; ¿qué es?

La vaguada es una zona de baja presión que se extiende desde el noreste hasta el occidente del país, y su presencia en los próximos días mantendrá un ambiente frío en Michoacán.

En este sentido, se pronostican lluvias puntuales con chubascos de entre 5 a 25 mm en varias regiones, y las temperaturas mínimas en zonas serranas podrían llegar a ser tan bajas como 0°C en la madrugada, con heladas en las áreas más altas.

El frío se sentirá principalmente durante la mañana y noche, cuando las temperaturas más bajas afectarán la realización de actividades al aire libre, como las tradicionales posadas.