Posadas en Michoacán serán frías por vaguada; ¿qué es?

Posadas en Michoacán serán frías por vaguada; ¿qué es?
Juan Carlos Martínez Samaguey
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las posadas en Michoacán estarán marcadas por el frío, ya que se espera que una vaguada en la atmósfera traiga consigo descenso de temperaturas y lluvias en varias partes del estado. Este fenómeno meteorológico puede generar condiciones de inestabilidad, favoreciendo el ascenso del aire cálido y húmedo, lo que causará chubascos en varias regiones de la entidad.

La vaguada es una zona de baja presión que se extiende desde el noreste hasta el occidente del país, y su presencia en los próximos días mantendrá un ambiente frío en Michoacán.

En este sentido, se pronostican lluvias puntuales con chubascos de entre 5 a 25 mm en varias regiones, y las temperaturas mínimas en zonas serranas podrían llegar a ser tan bajas como 0°C en la madrugada, con heladas en las áreas más altas.

El frío se sentirá principalmente durante la mañana y noche, cuando las temperaturas más bajas afectarán la realización de actividades al aire libre, como las tradicionales posadas.

Además, se prevé viento con rachas de hasta 30 a 50 km/h, lo que podría intensificar la sensación térmica.

Este fenómeno meteorológico es un recordatorio de que, a pesar de las celebraciones, las temperaturas bajas serán una constante en las festividades de fin de año en el estado.

