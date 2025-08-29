Por un regreso a clases sin riesgos, sigue estas recomendaciones de la SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para garantizar un regreso a las aulas seguro y saludable para los más de 900 mil alumnos de educación básica que inician este lunes, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) emite una serie de recomendaciones dirigidas a estudiantes, padres y personal docente.

El objetivo es reforzar las medidas de higiene y autocuidado para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables, por ello, es importante que los niños y niñas conozcan la forma correcta de lavarse las manos con agua y jabón, además que lo hagan de forma frecuente, especialmente antes de comer, después de ir al baño y después de jugar. Se debe priorizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o con un pañuelo desechable al toser o estornudar.

La institución, a cargo de Elías Ibarra Torres, exhorta a madres y padres de familia a verificar que los esquemas de vacunación de sus hijos estén completos, fundamental para prevenir enfermedades infectocontagiosas.

Adicionalmente, los invita a estar atentos a cualquier síntoma de enfermedad que pudieran presentar sus hijas e hijos como fiebre, tos, dolor de garganta, y, en caso de presentarlos, no llevar a la escuela y buscar atención médica para un tratamiento oportuno. No se debe automedicar a los menores.

Es importante que los docentes en las aulas identifiquen estos síntomas para evitar contagios entre las y los estudiantes. La SSM reitera la relevancia de promover una dieta balanceada, rica en frutas y verduras, y asegurar un descanso adecuado para fortalecer el sistema inmunológico y mantener la energía necesaria para el aprendizaje.

Con estas recomendaciones, se busca fomentar un ambiente escolar saludable que priorice el bienestar de estudiantes, docentes, madres y padres de familia.