Por primera vez Michoacán participó en la Evaluación Diagnóstica, resalta SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera ocasión, Michoacán participó en los Ejercicios Integrados de Aprendizaje o Evaluación Diagnóstica, incluso se trabaja para la siguiente edición, resaltó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal expuso que en esta primera ocasión se logró la evaluación en el 97 por ciento de alumnos del 87 por ciento de escuelas, cuando anteriormente se tenía un registro de del 2 por ciento hasta el 16 por ciento, motivo por el cual no tenía validez la evaluación.

La secretaria reconoció que en el nivel preescolar fue donde no se logró la evaluación del 100 por ciento de las escuelas, toda vez que hubo resistencias.

Entre los resultados que se tuvieron en esta Evaluación Diagnóstica está que en el nivel preescolar el 72.3 por ciento de los alumnos tuvo un buen entendimiento sobre los temas de la evaluación o lo dominan por completo.

En el caso de nivel primaria y secundaria el 69.3 por ciento y 72.3 por ciento de los alumnos, respectivamente, tuvo un buen entendimiento sobre los temas de la evaluación o lo dominan por completo.

La secretaria adelantó que del 22 de septiembre al 3 de octubre de este 2025 se realizarán nuevamente los Ejercicios Integradores del Aprendizaje, en los que se espera que en Michoacán se tenga una participación de más de 50 mil alumnos.

Agregó que los resultados son una forma para que los docentes se hagan de información confiable sobre el estado de los saberes de los alumnos.

RYE