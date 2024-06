Por primera vez, más del 95% de servidores públicos presentaron su declaración patrimonial: Contraloría

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez, se cubrieron más del 95 por ciento de las declaraciones de patrimoniales de los servidores públicos del estado, compartió la titular de la Secretaría de la Contraloría de Michoacán, Azucena Marín Correa.

En entrevista con medios de comunicación, indicó que en este momento se hace el cruce de información con la Secretaría de Finanzas y con las delegaciones administrativas, porque hay personas que ya no están trabajando en la función pública, pero, aseguró, que la mayoría de servidores públicos cumplen.

Recordó que el no presentar la declaración patrimonial es una falta no grave que puede tener hasta un año de inhabilitación, motivo por el cual han comenzado una etapa de invitación para aquellos servidores públicos que no la presentaron, porque también hay quienes se equivocan de plataforma y hacen el trámite en la federal, por eso se busca que lo aclaren.