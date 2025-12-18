Por primera vez en Pátzcuaro, una pareja de mujeres registra a su bebé en el Registro Civil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, se realizó el registro de nacimiento de un matrimonio igualitario, un hecho que marca un avance significativo en la inclusión de la comunidad LGBT+ en la región.
Este registro, llevado a cabo por el Registro Civil de Pátzcuaro, es un ejemplo claro del compromiso del estado con la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual.
En mensaje público en redes sociales, el Registro Civil de Michoacán destacó la importancia de este trámite, agradeciendo el apoyo de la oficial que gestionó el proceso.
La Secretaría del Bienestar (Sedebi), en colaboración con la Secretaría de Cultura (Secum) y la Dirección del Registro Civil, llevará a cabo el evento "Bodas de la Diversidad Sexual y Reconocimientos al Cambio de Identidad de Género" en la capital michoacana.
El evento se celebrará el próximo 30 de enero de 2026 en el Centro Cultural Clavijero (CCC). La iniciativa busca promover la igualdad de derechos y la inclusión de la comunidad LGBTTIQ+.
La recepción de solicitudes está abierta desde el 10 de diciembre y culminará el 20 de enero de 2026, y se llevará a cabo a través de la Subdirección para el Bienestar de las Personas LGBTTIQ+ de Sedebi.
Para el matrimonio igualitario, los interesados deberán cumplir con requisitos adicionales, como exámenes médicos pre-nupciales y una serie de documentos identificatorios, además de registrar un régimen patrimonial.
Las personas interesadas deberán acudir a las instalaciones de la dependencia estatal ubicadas en avenida Lázaro Cárdenas 1016, colonia Ventura Puente, en Morelia.
Para más información, dudas y/o aclaraciones, la Sedebi pone a disposición el correo electrónico sedebi.atencion.vinculacion@gmail.com, así como el número de teléfono y WhatsApp 443 185 7989.
rmr