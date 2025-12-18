Por primera vez en Pátzcuaro, una pareja de mujeres registra a su bebé en el Registro Civil

Este registro, llevado a cabo por el Registro Civil de Pátzcuaro, es un ejemplo claro del compromiso del estado con la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual.

En mensaje público en redes sociales, el Registro Civil de Michoacán destacó la importancia de este trámite, agradeciendo el apoyo de la oficial que gestionó el proceso.