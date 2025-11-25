Por presunto uso de pirotecnia se incendia árbol frente a la presidencia de Santa Ana Maya [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un pino ubicado frente a la presidencia municipal de Santa Ana Maya se incendió la noche de este lunes, presuntamente a causa del uso de fuegos artificiales.

De acuerdo con mensajes difundidos en redes sociales, un grupo de jóvenes habría iniciado el incendio con presuntas "palomitas", un tipo de pirotecnia, lo que provocó que las llamas se extendieran rápidamente sobre el follaje seco.

“El incendio ya fue controlado y no pasó a mayores”, indicaron personas allegadas al tema. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños a la infraestructura pública.