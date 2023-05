Por presiones sindicales, 100 maestros no han llegado a las aulas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos un centenar de maestros no han podido llegar a diferentes escuelas de nivel básico, debido a presuntas presiones ejercidas por los sindicatos del magisterio a egresados normalistas para que no reciban órdenes de adscripción para centros de trabajo en 30 municipios, principalmente de las regiones Oriente, Meseta Purépecha y Centro.

MIMORELIA.COM recibió denuncias sobre presuntas presiones ejercidas desde los sindicatos magisteriales a profesores para que no reciban órdenes de adscripción a centros de trabajo, no obstante que públicamente sus líderes se han inconformado por la falta de maestros en aulas.

La mayoría de los docentes consultados sobre la problemática optaron por reservarse su opinión y declinaron hablar sobre las experiencias vividas en el proceso de adscripción. Además, pidieron mantener su nombre en el anonimato para evitar alguna represalia por parte del gremio magisterial.

Un maestro que ya recibió su orden de adscripción y se encuentra en el centro de trabajo designado por la autoridad educativa evidenció que, en su momento, el sindicato generó cierta confusión en el proceso, y, abiertamente los agremiados mostraron renuencia al mismo, al asegurar que no aceptarían los contratos.

“Un poco la cuestión sindical es la que confundió a muchos de los compañeros. En su momento, el sindicato había hecho un llamado para tener reunión previa con ellos, nos citaron media hora antes del proceso oficial y algunos dijeron que no aceptaban el contrato, cosas así, cuestiones políticas”, se limitó a decir el docente M.

Otra profesora, en entrevista, afirmó que compañeros suyos llegaban a centros donde no les permitían el acceso: “Otros compañeros llegaban a zonas donde no los recibían, de nueva cuenta, por temas políticos, pero desconozco si los volvieron a ubicar”, detalló la maestra C.

En ese sentido, y a pesar de las presiones sindicales, la docente aseguró que continuará trabajando y dará seguimiento a los procedimientos que la autoridad educativa solicite, a fin de continuar laborando como profesora.

“A nosotros, a algunos compañeros nos dieron nuestra orden de adscripción para presentarnos a un centro de trabajo, esta orden es limitada, es únicamente hasta el término del ciclo escolar, nosotros mantenemos la esperanza de que se nos vuelva a contratar y nosotros vamos a seguir en el proceso, vamos a hacer el examen y todo lo que se nos requiera para ir bien en todo el proceso”.

Cabe recordar que la SEE ha entregado más de 2 mil 300 plazas docentes a egresados de las escuelas normales, a través de diversos niveles educativos, a través del proceso que marca la norma, por medio del proceso de asignación de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UESICAMM).

Este proceso marca la pauta para combatir la corrupción al interior de la SEE en torno a la venta de plazas, garantiza un sistema transparente y sobre todo, privilegia la educación de los niños y adolescentes del estado, al asignar a los maestros a los centros de trabajo donde verdaderamente hacen falta profesores.

