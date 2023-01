Por orden judicial, asume gobierno estatal administración de hotel en Morelia

El Juez Octavo de primera instancia en materia civil resolvió en octubre del 2022 que se exigiera el pago a los operadores del Best Western en Morelia y, en caso de no liquidar su deuda, proceder al embargo de bienes; sin embargo, tanto el edificio como el mobiliario del hotel son propiedad de Compañía Inmobiliaria Fomento Turístico de Michoacán.

El lunes se presentaron tres actuarios en el Best Western de Morelia para ejecutar una medida precautoria ordenada por el juez, la cual consiste en que Gobierno del Estado, a través de Compañía Inmobiliaria Fomento Turístico de Michoacán, asume el control de la administración del hotel en tanto las utilidades no cubran la suma reclamada por rentas no pagadas.

