Por lo menos 30 demandas contra el Congreso por no pagar finiquitos a exempleados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por lo menos 30 demandas laborales por parte de exempleados del Congreso del estado a quienes no les fueron pagadas sus liquidaciones ya están en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así lo manifestó el exasesor de la LXXIV Legislatura, Noel Hernández.

Detalló que si bien ya hubo un acercamiento con el secretario particular del titular de Finanzas y Administración del Poder Legislativo, Mario Alberto Villegas Alfaro, la propuesta de recibir lo que les adeudan en “abonos chiquitos” no ha sido del agrado de un buen número de los inconformes, por lo que adelantó que en próximos días volverán a manifestarse si no reciben una propuesta seria por parte del representante del Poder Legislativo.

Calculó el exempleado, quien fungía como asesor de la exdiputada Teresa, que las demandas laborales pueden ser más, pues precisó que él menciona de las que tiene conocimiento, no obstante hay quienes acuden de forma individual a presentar su demanda, para algunos quedan aún días para poder presentarla, pues es informaron de su cese en fecha posterior al 15 de septiembre, fecha en que concluyó la LXXIV Legislatura.

“Y hay algunos compañeros a los que les notificaron la terminación laboral el día 17, otros el día 18, de manera que el término para presentar su demanda irá venciendo de forma diferente para cada compañero. Ya es bastante tiempo, ya casi es diciembre y no se ha revisado. Nadie está conforme con esta parte de los pagos parciales. Es la única comunicación que hemos tenido, no ha habido nada más”, añadió Noel Hernández.

