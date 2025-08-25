Por institucionalidad, toma de protesta de nuevos juzgadores será en el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La toma de protesta de las y los nuevos magistrados y jueces del Poder Judicial de Michoacán se realizará en el Pleno del Congreso del Estado, a pesar de las limitaciones estructurales del recinto legislativo para recibir invitados, informó el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, coordinador de la Representación Parlamentaria. La decisión recae en buscar preservar la institucionalidad del proceso.

Aguirre Chávez explicó que, aunque se consideraron otros espacios como el Centro de Convenciones o el Teatro Morelos, la prioridad fue mantener la ceremonia —la primera en su tipo— en el Palacio Legislativo.

"Para no perder la institucionalidad que da el Pleno del Congreso, el Palacio, lo vamos a hacer escalonados: primero los magistrados, después los jueces penales; vamos a ir sectorizando conforme a la propuesta que nos haga Servicios Parlamentarios, que en estos días estaremos viendo", dijo.

El diputado reconoció las dificultades del recinto, particularmente en el mezzanine, donde las columnas forradas de madera han generado una alerta de Protección Civil del Estado. La recomendación de “llevarla con calma” se debe a la incertidumbre sobre el material estructural, lo que limita la capacidad para recibir a todos los invitados de manera simultánea. Esta situación obligó a planificar tomas de protesta escalonadas para garantizar la seguridad.

La elección de nuevos juzgadores responde a la reforma al Poder Judicial aprobada en 2024 a nivel federal, que busca renovar la impartición de justicia en México. La toma de protesta escalonada permitirá cumplir con el protocolo sin comprometer la seguridad de los asistentes.

Aguirre Chávez señaló que la decisión de evitar espacios externos, como el Teatro Morelos, responde a una solicitud de los propios magistrados, quienes prefirieron el Congreso por su simbolismo.

“Junto a la aprobación de la reforma judicial se propuso en el dictamen la habilitación del Teatro Morelos como recinto para la toma de protesta de 109 nuevos juzgadores y juzgadoras; no obstante, hubo una solicitud de las y los votados para que el ejercicio fuera en el Congreso”.

La recomendación de Protección Civil fue resultado de una sesión del pasado 2 de abril, en la cual se aprobó la prohibición de las corridas de toros en Michoacán, encuentro en donde el mezzanine estuvo repleto de activistas animalistas y simpatizantes de la tauromaquia, peleas de gallos y jaripeos.