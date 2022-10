Por falta de presupuesto 16 municipios no se han unido al Fortapaz: SSEEP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente son 16 municipios los que no participan en el Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), principalmente por falta de presupuesto para dar la aportación que le corresponde en este esquema, indicó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), César Erwin Sánchez Coria.

En entrevista con medios de comunicación, el titular del SESESP explicó que para participar en este Fortapaz se requiere que los ayuntamientos aporten el 30 por ciento de los recursos en coparticipación, por lo que en este año la mayoría de los 16 gobiernos municipales que no entraron no lo tenían planificado el presupuesto y por eso no participaron.